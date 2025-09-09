Напряженные последние минуты каждого трансферного окна порождают истории, которые, учитывая свою невероятность, надолго остаются в воображении футбольных болельщиков. Если в Португалии трансфер Жоты Силвы не состоялся из-за минутного опоздания, то в Испании трансфер центрального защитника сборной Грузии Сабы Сазонова в Хетафе сорвался из-за административной ошибки. Ее допустили боссы Торино.

Претендент на Кевина хотел подписать одноклубника Зинченко – он опоздал на минуту

"Единственной причиной, из-за которой переход в Хетафе сорвался, было то, что Торино указал неправильный адрес в электронном письме", – заявил отец и агент Сазонова.

Неправильный адрес привел к расторжению трансферного соглашения между двумя клубами.

"Селезнев, Коноплянка и Шевченко": выбор Ротаня, Хацкевич уже как дома, 6:0 от юношей – ЭКСКЛЮЗИВ с базы Полесья