Сетти находится под следствием по подозрению в банкротстве. Как информирует Sky Sport, в связи с этим финансовая гвардия Италии временно конфисковала контрольный пакет акций президента в его клубе Вероне. Сейчас эти акции находятся под арестом.

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Решение было принято прокуратурой Болоньи после банкротства компании, связанной с Сетти и веронской холдинговой компанией Star Ball Srl, владеющей 100% акций клуба Серии А. Президента Вероны подозревают в том, что он передал контроль над клубом от первой компании до его банкротства Star Ball Srl.

Ранее в декабре Верона опровергла расследование налогового мошенничества после сообщений об изъятии документов в штаб-квартире клуба.

По итогам 16 туров команда занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А.

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