"Грифоны" могут продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Патриком Виейра, сообщает журналист Николо Скира.

Малиновский получил повреждение на тренировке – наставник Дженоа готовит для украинца новую роль

Действующий контракт 48-летнего специалиста рассчитан до 2026-го года, однако клуб не исключает возможности продлить соглашение до 2027-го. Виейра тренирует Дженоа с ноября 2024 года, до этого он возглавлял Нью-Йорк Сити, Ниццу, Кристал Пэлас и Страсбур. Стоит отметить, что за итальянский клуб выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Сейчас Дженоа занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 39 очков после 32-х туров чемпионата. В следующем матче генуэзцы сыграют против Лацио, игра состоится 21-го апреля, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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