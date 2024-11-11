Новым главным тренером "львов" стал Жоау Перейра, информирует пресс-служба действующих чемпионов Португалии. Президент Спортинга Фредерику Варандаш уточнил, что контракт рассчитан до 2027 года и предусматривает немалую сумму выкупа.

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Предыдущего рулевого лиссабонцев Рубена Аморима и его помощников переманил Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" не пожалели заплатить более 10 млн евро, чтобы забрать штаб 39-летнего специалиста. Аморим оставил Спортинг в сказочном положении. "Львы" выиграли все 11 туров чемпионата Португалии, а в Лиге чемпионов с 10 очками после 4 матчей идут среди лидеров. В частности, лиссабонцы эффектно разгромили Ман Сити со счетом 4:1.

Интересно, что Перейра со Спортингом U-19 добыл те же 10 пунктов в Юношеской лиге УЕФА. Для 40-летнего экс-защитника сборной Португалии это первый опыт со взрослой командой, ранее он тренировал исключительно в молодежной системе "львов".

Uma nova braçadeira, a mesma ambição ?



João Pereira é o novo treinador do #SportingCP pic.twitter.com/saGvLXB4lR — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024

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