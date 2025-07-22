За несколько недель до начала сезона Юлиан Шустер продлил свой контракт с Фрайбургом.

Фрайбург на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с наставником Юлианом Шустером. Как обычно, клуб из Брейсгау не объявил срок действия нового соглашения.

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Шустер заменил на посту главного тренера многолетнего наставника Кристиана Штрайха и сразу же занял с командой пятое место в турнирной таблице. "Юлиан и его команда проделали впечатляющую работу за последний год. Он привносит в команду очень высокий уровень профессионализма и преданности делу. Развитие команды идет вверх, и все очень сплочены. Это просто замечательно", – отметил член совета директоров Йохен Сайер.

Сам Шустер подчеркнул свою связь с регионом.

На данный момент Шустер одержал 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений в 34 матчах. В Кубке Германии команда уступила в 1/8 финала будущему финалисту Арминии из Билефельда (1:3).

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