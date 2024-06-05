Бирмингемцы провели предварительные переговоры с “синими” по переходу 24-летнего полузащитника. По информации The Guardian, этот трансфер обойдется Астон Вилле как минимум в 50 миллионов фунтов.

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Есть вероятность, что в сделку будет включен Джон Дуран, который нравится Челси. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери намерен убедить Конора Галлахера присоединиться к его команде. Отмечается, что интерес к хавбеку также сохраняет Тоттенхэм.

Стоит напомнить, что Астон Вилла сенсационно заняла четвертое место и получила право играть в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.

Конор Галлахер – воспитанник Челси. За лондонцев он сыграл в 95 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов. Его действующее соглашение с "синими" рассчитано до 2025 года.

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