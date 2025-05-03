ФК Париж официально оформил повышение в классе после матча 33-го тура против Мартига (1:1).

Еще одна команда из Парижа будет играть во французской Лиге 1 в следующем сезоне.

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Речь идет о ФК Париж, который оформил официальный промоушн благодаря ничьей против Мартига (1:1) в 33-м туре Лиги 2. Последний раз парижане выступали в Лиге 1 в сезоне 1978/79, после чего у команды начались бурные времена и клуб даже лишали профессионального статуса в 1983 году.

Ранее повышение в классе завоевал также Лорьян, который вернется в Лигу 1 через год после вылета. "Мерлузы" идут на первом месте и опережают Париж на 2 зачетных балла за тур до финиша.

Добавим, что часть акций Парижа принадлежит концерну Ред Булл, глобальным директором по футболу которого является экс-наставник Ливерпуля и Боруссии Дортмунд Юрген Клопп.

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