Саудовский гранд выбирает между Эдерсоном и Алиссоном, утверждает TEAMTalk.

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Аль-Наср уже имеет устную договоренность с кипером Ман Сити, однако "горожане" ждут 50 млн евро компенсации. "Рыцари Неджда" считают, что за такие деньги можно получить элитного вратаря. Аль-Наср попытается заманить другую звезду – Алиссона. Правда, Ливерпуль также вряд ли дешево отпустит своего основного вратаря.

Добавим, что в прошлом сезоне 30-летний Эдерсон провел 43 матча, пропустил 34 гола и оформил 16 "клиншитов". Алиссон старше на один год и имел такие показатели – 32 матча, 32 пропущенных и 11 "клиншитов".

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