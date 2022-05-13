Клуб Примеры начал революцию – тренер и известный спортивный директор покинули должности
Руководство Эспаньола решило провести серьезную кадровую ротацию в клубе.
Чэнь Яньшэнь – президент Эспаньола – решил сменить главного тренера, не дожидаясь окончания сезона. Соответственно, 47-летний Висенте Гомес, который возглавлял "попугаев" два года и вернул команду в Примеру, будет искать новое место работы. Об уходе наставника сообщил официальный сайт клуба.
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В последних матчах сезона против Валенсии и Гранады командой будет руководить Луис Бланко – наставник молодежи, который уже провел первую тренировку.
Вместе с тренером Эспаньол покинул спортивный директор Франсиско Руфете – бывший игрок Валенсии, с которой становился чемпионом Испании и выиграл Кубок УЕФА. Он работал в клубе с 2018 года. Руководство приняло решение не продлевать с ним контракт.
За два тура до завершения чемпионата Испании 2021/22 "попугаи" гарантировали себе место в элите, хоть и проиграли 4 из 5 последних матчей.
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