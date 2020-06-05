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Клуб Первой лиги заявил о невозможности участия в доигрывании турнира

14:00 99 Читати українською
Клуб Первой лиги заявил о невозможности участия в доигрывании турнира
Фото ФК Кремень

Директор Кремня Андрей Недяк объяснил, почему клуб проголосовал против возобновления розыгрыша Первой лиги.

"Если бы у нас был объединен коллектив, мы бы все вопросы решили за несколько секунд. Клубы нужно объединять.

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Клубы первой семерки имеют хорошую инфраструктуру. Думаю, если бы они разыграли "пульку" (мини-турнир с несколькими командами – прим.), просмотров было бы больше, чем в некоторых матчах УПЛ.

Считаю, что чемпионат продолжить мы не сможем. Кремень не сможет участвовать в чемпионате, потому что у нас скоро начнется процесс перерегистрации", – цитирует Недяка официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, большинство клубов Первой лиги проголосовали за возобновление розыгрыша турнира. Последнее слово остается за исполкомом УАФ. После 19-ти туров Кремень расположился на 13-м месте.

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