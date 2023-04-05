Чернигов, который после первой части сезона попал в группу вылета, будет выступать под новым названием, сообщает Sportarena.

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Клуб начал сотрудничество с местной Школой высшего спортивного мастерства (организация управляется Министерством спорта Украины и финансируется из областного бюджета) и отныне будет называться ФК Чернигов-ШВСМ. На официальном сайте об изменениях пока не объявляли.

Напомним, подопечные Валерия Черного поборются за сохранение прописки в Первой лиге (сейчас у команды 11 очков). В первом матче, который состоится в субботу, 8 апреля, черниговцы будут принимать Мариуполь.

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