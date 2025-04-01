– Где Виктория будет играть домашние матчи весной?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще ничего не решено. Ждем ответа от Сумской областной военной администрации. Конечно, мы хотим действительно играть дома, полноценно, а не формально... Посмотрим. Мы и так почти весь прошлый сезон играли то тут, то там.

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– Если в Сумах играть будет запрещено, то где же будет играть ваша команда формально домашние поединки?

– Скорее всего, арендовать стадион в Киеве или Борисполе, а возможно – в Черкассах. Пока рассматривается несколько вариантов, но, повторюсь, очень надеюсь, что все же будем играть в Сумах, – сказал Бессмертный в интервью Украинскому футболу.

К слову, сегодня, 1 апреля, Виктория вылетела из Кубка Украины от Буковины (1:2). Сейчас команда находится в группе за сохранение прописки в Первой лиге.

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