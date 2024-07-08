“Хотим поставить точку в спекуляциях вокруг так называемого ”снятия“ Хуста из Первой лиги сезона-2024/2025.

Клуб Первой лиги может прекратить существование – об объединении и переезде не договорились, все из-за проблем с ТЦК

Весь руководящий состав клуба опровергает данную информацию и призывает доверять только надежным источникам информации.

Хуст будет продолжать по-прежнему писать свою историю в г. Хуст и за его пределами, где вместе с Вами, наши дорогие болельщики, будем разделять наши общие победы! Хуст начнет на этой неделе подготовку к сезону-2024/25 в Первой лиге. Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двухразовых тренировок", – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, в переходных матчах Хуст уступил Звягелю и вылетел в третий дивизион. Однако после снятия с соревнований чемпиона Второй лиги – Дружбы – закарпатцы согласились заменить мировчан в Первой лиге. Но после того, как ТЦК мобилизовали из команды Николая Сираша, Хуст потерял возможность приглашать к себе игроков из-за отсутствия гарантии безопасности и возможности бронирования от мобилизации. Хуст попытался объединиться с Подолянами и переехать в Тернополь, но переговоры не увенчались успехом. Впоследствии главный тренер Владимир Цыткин заявил, что игроки были распущены и клуб может прекратить существование.

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