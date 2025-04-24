Руководство лидера Первой лиги –Эпицентра – готовится потратиться на строительство новой арены, чтобы выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины.

"Команда из Каменца-Подольского не сможет выступать в Хмельницком, потому что эта арена не соответствует требованиям.

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В ближайшей перспективе планируют играть матчи УПЛ в Тернополе – его рассматривают как базовый город.

Параллельно думают о том, чтобы сделать ремонт и в Хмельницком. В перспективе владелец Александр Герега планирует построить новый стадион возле Киева", – сказал Бурбас в эфире YouTube-канала "BurBuzz".

Напомним, за 5 туров до финиша Эпицентр лидирует в турнирной таблице Чемпионской группы, опережая ближайших преследователей на 9 очков.

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