– Команда в оптимальных кондициях благодаря длительной и качественной зимней подготовке. Мы провели самые длинные сборы среди всех клубов – три месяца. Это было запланировано главным тренером, и мы реализовали его видение, разделив подготовку на три этапа: стартовый сбор на базе в Счастливом, длинный этап подготовки на Львовщине и финальный этап, уже менее физически насыщенный – снова в Счастливом, где команда перешла на натуральное поле.

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Мы обеспечили игрокам лучшие возможные условия в Украине: качественные тренировочные поля, комфортное проживание, правильное питание, а также все необходимые реабилитационные и восстановительные процедуры.

– Ставит ли команда задачу стать победителем Первой лиги в этом сезоне, не говоря о выходе в УПЛ? Или это важно для клуба?

– Да, руководство клуба – президент Владимир Носов и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко – ставят перед командой задачу занять первое место в Первой лиге. Однако самое главное – это обеспечить для Металлиста 1925 прямой выход в УПЛ, – сказал Коротун в интервью Tribuna.

Напомним, сейчас Металлист 1925 занимает 5-е место в чемпионской группе Первой лиги. Команда Патрика ван Леувена набрала 25 очков и отстает от лидера, Эпицентра на четыре пункта.

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