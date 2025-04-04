О переходе 22-летнего игрока сообщила пресс-служба клуба. Детали сделки не разглашаются. Основной позицией Педро является левый полузащитник, однако он также может сыграть на позиции левого защитника.

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Новичок ЮКСА ранее выступал за низшелиговые бразильские клубы и Палмейрас U-20. В последнее время полузащитник играл за Портимоненсе U-23 в Португалии. Стоит отметить, что Педро Акасио является уже седьмым бразильцем в составе клуба Первой лиги. Кроме него игроками ЮКСА является Ромариньо, Венди, Габриэль Гоуларт, Матеус Сьебен, Гонсалвеш дос Сантос Матеус и Росиан.

К слову, сейчас команда из Киевской области занимает 7-е место в группе "Чемпионство" Первой лиги. В активе клуба 22 набранных балла.

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