Хавбек прошел тренировочные сборы с командой, однако не подписал полноценный контракт с ВПК-Агро, информирует meta-ratings.

Минай усилился воспитанником Динамо

Отмечается, что Морозенко уже покинул расположение команды. Первую половину сезона Евгений провел в составе Черкащины, в составе которой провел 9 матчей во Второй лиге и еще 1 в Кубке Украины. За свою карьеру полузащитник выступал за Динамо-2, Верес, Александрию, Олимпик, Черноморец, чешский Слован и грузинскую Гурию.

К слову, ВПК-Агро находится на 13 месте в Первой лиге и начнет вторую часть сезона матчем с Оболонью уже 4 марта.

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