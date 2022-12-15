"Для нас это очень неоднозначный сезон. Если откровенно, то мы даже могли не стартовать, но за две недели до начала чемпионата руководство клуба приняло решение участвовать в соревнованиях. Пришлось за короткое время буквально собирать новую команду, ведь с предыдущего сезона осталось три-четыре футболиста.

Нива Т прекратила сотрудничество с тремя игроками – среди них экс-форвард Динамо

Полагаю, что у нас было всего две провальные игры (с Кремнем и ЛНЗ), а остальные матчи мы сыграли достойно. По уровню игры не уступали, но нам банально не везло. К тому же стоило лучше реализовывать свои моменты. Две недели для подготовки – это очень мало. Переносы матчей с Полтавой и Черниговом также сыграли с нами злую шутку. К сожалению, это была самая провальная осенняя часть сезона за весь период работы в клубе.

На базе соберемся в конце января или начале февраля. Всё зависит от нашего спонсора Ferrexpo. Если предприятие будет работать, то будем участвовать в весенней части сезона. Если будут финансовые проблемы, то можем не продолжить чемпионат", – цитирует Жабченко официальный сайт ПФЛ.

Напомним, на зимний перерыв Горняк-Спорт ушел на последней строчке турнирной таблицы группы Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 матчах. Возобновление чемпионата запланировано на 8 апреля.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2022/23