Клуб Первой лиги может сняться с розыгрыша чемпионата Украины
Главный тренер команды Горняк-Спорт Игорь Жабченко проанализировал выступления своих подопечных в первой части сезона второго по силе дивизиона.
"Для нас это очень неоднозначный сезон. Если откровенно, то мы даже могли не стартовать, но за две недели до начала чемпионата руководство клуба приняло решение участвовать в соревнованиях. Пришлось за короткое время буквально собирать новую команду, ведь с предыдущего сезона осталось три-четыре футболиста.
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Полагаю, что у нас было всего две провальные игры (с Кремнем и ЛНЗ), а остальные матчи мы сыграли достойно. По уровню игры не уступали, но нам банально не везло. К тому же стоило лучше реализовывать свои моменты. Две недели для подготовки – это очень мало. Переносы матчей с Полтавой и Черниговом также сыграли с нами злую шутку. К сожалению, это была самая провальная осенняя часть сезона за весь период работы в клубе.
На базе соберемся в конце января или начале февраля. Всё зависит от нашего спонсора Ferrexpo. Если предприятие будет работать, то будем участвовать в весенней части сезона. Если будут финансовые проблемы, то можем не продолжить чемпионат", – цитирует Жабченко официальный сайт ПФЛ.
Напомним, на зимний перерыв Горняк-Спорт ушел на последней строчке турнирной таблицы группы Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 матчах. Возобновление чемпионата запланировано на 8 апреля.
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