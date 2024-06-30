Накануне Sport.ua сообщил, что Хуст решил отказаться от участия в Первой лиге и прекратит существование. Футболисты якобы уже получили статус свободных агентов, клуб с ними полностью рассчитался и большинство из них находится на просмотре в других командах.

Первая лига пополнится новым клубом – неожиданный участник на базе известной команды

Ранее ходили слухи, что закарпатцы объединятся с Подолянами, переедут в Тернополь и со следующего сезона в Первой лиге будет выступать новый клуб Хуст-Подоляны (вместо чемпиона Второй лиги – Дружбы (Мировка), которая снялась с соревнований из-за закона о мобилизации (руководство не может забронировать игроков и гарантировать безопасность от действий ТЦК). По той же причине якобы прекратит существование и Хуст. Главный тренер закарпатцев Владимир Цыткин пролил свет на ситуацию в клубе.

"Да, это правда, были переговоры, но президенты не договорились – то есть мы с Подолянами не будем. По нашей команде, то пока информации никакой нет. Клуб ищет возможности принять участие в розыгрыше Первой лиги, но на сегодня не могу ничего конкретно сказать. Почему не удалось договориться с Подолянами? Я так понимаю, что и из-за финансов, и из-за футболистов.

Не могу сказать, вернется ли клуб на Закарпатье, если все же будет играть в Первой лиге. Зависит от того, будет ли существовать клуб и в каком формате. Сегодня все, что не скажу – это будет предварительная информация.

Думаю, что в любом случае в течение недели-двух будет точно известно. Федерация должна составить календарь чемпионатов и все остальное. Сейчас такая ситуация, что неизвестно, что будет в высшей лиге, сколько команд, кто будет играть – и то же самое у нас, в ПФЛ. Ищем возможность", – сказал Цыткин в комментарии в комментарии Tribuna.

К слову, Хуст был включен в состав участников Первой лиги на следующий сезон, Подоляне тоже проводили аттестацию, чтобы получить статус профессионального клуба.

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