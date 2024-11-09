Накануне в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Одну из пар составили представители Первой лиги – Буковина и Виктория, где в роли хозяина будет выступать черновицкая команда.

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По информации Sport.ua, Буковина этот поединок хочет провести на своем поле. Однако проблема в том, что начиная с 1/4 финала матчи могут принимать только те арены, которые соответствуют требованиям Премьер-лиги. Черновицкий стадион таким условиям не соответствует из-за отсутствия искусственного освещения и подогрева.

Как следствие, руководство Буковины обратилось к УАФ с просьбой разрешить сыграть в Черновцах, мотивируя это тем, что будут играть представители Первой лиги. Если согласия не будет получено, то будут рассматриваться запасные варианты с проведением матча во Львове или в Тернополе.

Напомним, базовая дата проведения четвертьфиналов – 2 апреля 2025 года.

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