Перволиговая ЮКСА официально объявила о переходе в их состав сына легендарного Ромарио, Ромариньо. Об этом "крестоносцы" сообщили на своей странице в Instagram.

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Бразильский новичок ЮКСА привык играть на позиции центрального нападающего, но способен действовать и на правом фланге атаки. 31-летний форвард уже успел сыграть за "крестоносцев" в нескольких товарищеских матчах.

Добавим, что Ромариньо долгое время находился без клуба. Последней его командой была бразильская Америка. Карьера у сына чемпиона мира 1994 года не такая яркая, как у отца. До этого Ромариньо поиграл в ряде бразильских команд, Японии, а также Боливии.

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