Главный тренер Интера Майами Хавьер Маскерано рассказал, что не хочет, чтобы футболисты команды Лионель Месси и Жорди Альба играли в Матче всех звезд МЛС.

Месси и Альба стали двумя представителями Интера Майами, которых выбрали для участия в Матче всех звезд, который состоится 23 июля в Остине.

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"Игроков вызвали, я бы хотел, чтобы они могли отдохнуть и не играли, но это не мое решение. Я понимаю, насколько важен Матч всех звезд, и, насколько мне известно, клуб никакого решения не принимал – все как всегда.

Что касается травм – я не специалист, но это, безусловно, вызывает беспокойство, ведь команда на протяжении всего сезона страдает от мышечных повреждений. Интенсивность матчей, особенно за последний месяц-полтора, была очень, очень высокой. Но мы, конечно, должны найти объяснение, совершенствоваться и стараться этого избегать, потому что команда постепенно истощается из-за травм", – цитирует ESPN Маскерано.

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