Клуб Неймара провалил переговоры с экс-тренером Шахтёра – он определил нового фаворита
Сантос хочет предложить Хорхе Сампаоли должность главного тренера.
После увольнения Педро Кайсиньо с поста наставника Сантоса боссы клуба провели переговоры с Тите, Луишем Каштру и Доривалом Жуниором. Как информирует ESPN Brazil, они ни к чему не привели. Таким образом, руководству клуба пришлось искать новые варианты.
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И Сантос нашёл их. Согласно источнику, "бело-чёрные" вышли на Хорхе Сампаоли, который 1 февраля был уволен из Ренна. Сообщается, что аргентинец в понедельник, 14 апреля, провел встречу с руководством Сантоса, в том числе с президентом Марсело Тейшейрой и его сыном Марсело Тейшейрой Фильо. Первоначальные обсуждения были весьма позитивными, хотя соглашение пока не достигнуто.
Ранее Сампаоли уже тренировал Сантос в период с 2018 по 2019 год.
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