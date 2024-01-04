Руководство лондонцев заключило новое спонсорское соглашение с BingX, криптовалютной компанией, описывающей себя как "устойчивого поклонника российского криптовалютного сообщества". Об этом сообщает Telegraph.

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Контракт предусматривает, что логотип компании будет на рукавах футболок лондонского клуба до конца текущего сезона, а с кампании 2024/25 появится на тренировочной форме лондонцев. Челси от сделки с BingX должен получить около 10 миллионов евро.

В конце ноября прошлого года руководство BingX с гордостью хвасталось своими связями с Россией. Компания участвовала в Moscow Tech Week, что стало, по словам пресс-службы, "выдающимся событием".

"Целью мероприятия было подчеркнуть широкие возможности, которые BingX предлагает своим пользователям, позиционируя себя как надежную и новаторскую биржу на российском рынке. Ориентируясь на удовлетворение уникальных потребностей местной аудитории, BingX зарекомендовала себя как устойчивый сторонник российского криптовалютного сообщества", – приводит заявление компании английское издание.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину английская Премьер-лига приостановила свои соглашения с Россией по трансляциям, а российский бизнесмен Роман Абрамович продал Челси Тодду Бели.

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