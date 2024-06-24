Центральный защитник СК Днепр-1 Александр Сваток перешел в Остин, сообщает официальный техасского клуба.

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29-летний оборонец подписал с представителем МЛС контракт до конца сезона-2027 с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не сообщается.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра, в котором и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Волынь (в аренде), Зарю и хорватский Хайдук. В январе 2020-го вернулся в днепровский клуб. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро. Сейчас Александр находится в лагере сборной Украины, где готовится к решающей битве с Бельгией за выход в 1/8 финала Евро-2024.

К слову, Остин идет в турнирной таблице Западной конференции МЛС на восьмой строчке.

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