Английский Эвертон объявил о заключении многолетнего партнерства с украинским брендом Nemiroff, который является одним из крупнейших экспортеров водки в Украине и имеет более 150 лет истории.

Пресс-служба Эвертона сообщила о начале сотрудничества с украинским брендом водки – Nemiroff.

Забарный оказался в сфере интересов трех топ-клубов АПЛ – на лидера сборной Украины повесили заоблачный ценник

Согласно условиям соглашения, Nemiroff станет официальным премиум-партнером клуба. Сотрудничество предусматривает взаимодействие бренда с фанатами Эвертона через уникальные и интерактивные мероприятия. Также бренд получит значительную экспозицию через LED-рекламу на поле и на больших экранах стадиона Goodison Park.

Стоит отметить, что это уже третий клуб АПЛ, который начал сотрудничество с Nemiroff – ранее это сделали Астон Вилла (которая участвует в Лиге чемпионов в этом сезоне) и Вест Хэм. Добавим, что в составе Эвертона выступает и наш соотечественник – Виталий Миколенко.

Екс-напарник Шеви створив "атомну" команду, карма за Україну побила багатьох: підсумки Ліги націй + конкурс прогнозів