Новым владельцем Эвертона стала компания 777 Partners, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что американцы выкупили долю Фархада Мошири, которая составляла 94,1% прав на Эвертон. Сделка будет завершена в четвертом квартале 2023 года, и все еще нуждается в одобрении регулирующих органов, в том числе АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому контролю.

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777 Football Group уже владеет несколькими клубами по всему миру. Это и Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский, Васко да Гама (Бразилия), Герта (Германия), Севилья (Испания), Стандард (Бельгия), Ред Стар (Франция), Мельбурн (Австралия).

К слову, Эвертон сейчас находится на дне турнирной таблицы, имея лишь 1 очко после 4 сыгранных туров.

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