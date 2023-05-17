"Ириски" могут столкнуться с судебным иском в размере 300 миллионов фунтов стерлингов от соперников, если уйдут от вылета из английской Премьер-лиги этого сезона.

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Как сообщает Mirror, в марте команду Миколенко обвинили в нарушении финансового фейр-плей. За последние три года клуб понес потрясающие убытки в 372 миллиона фунтов стерлингов, что превышает лимит в 105 миллионов фунтов стерлингов. Эвертон отрицает какие-либо правонарушения и обещает "решительно обжаловать" обвинение, которое может привести к вычету очков, если будет доказана их вина. Но это наказание – не единственно возможный результат, поскольку Саутгемптон, Лестер, Лидс, Ноттингем Форест и Бернли тоже стремятся получить компенсацию. Соперники считают, что несоблюдение "ирисками" финансового фейр-плей помешало честной борьбе в течение сезона.

Пять разгневанных клубов подали заявку на ускорение дисциплинарного слушания по Эвертону, чтобы любое назначенное наказание было применено до конца текущего сезона. Источник отмечает, что иск в 300 миллионов подадут команды, которые вылетят вместе с Саутгемптоном. Они считают, что они будут иметь право на возмещение в размере 100 миллионов фунтов стерлингов каждый, что является приблизительным доходом английской Премьер-лиги за один сезон.

Сейчас команда Шона Дайча занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Ириски" опережают зону вылета всего на один балл.

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