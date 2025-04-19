Франция. Лига 2. 31-й тур

Кан – Мартиг – 0:3

Голы: Сове, 5, Менди, 17, Робен, 50

Мбаппе узнал вердикт относительно участия в финале Кубка Испании против Барселоны – звезда Реала имеет повреждение

Французский клуб, большая часть акций которого принадлежит нападающему Реала Килиану Мбаппе, вылетел из Лиги 2 за три тура до конца чемпионата. После 31-го матча в Кана лишь 21 очко и последнее место в Лиге 3. Это их первый вылет в третий дивизион Франции с 1983 года.

Напомним, что Килиан Мбаппе приобрел акции Кана в 2024 году и стал мажоритарным владельцем команды. Покупка клуба обошлась звезде сборной Франции в примерно 20 миллионов евро.

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