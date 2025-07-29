Дженоа арендовала форварда Милана Лоренцо Коломбо с опцией выкупа за 10 млн евро.

Нападающий Милана Лоренцо Коломбо перешел в Дженоа на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта, которая при определенных условиях превращается в обязательство выкупа.

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В прошлом сезоне Лоренцо играл на правах аренды за Эмполи Виктора Коваленко, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.

Напомним, что цвета Дженоа защищает украинец Руслан Малиновский.

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