Клуб Малиновского отменил матч с историческим соперником – в Италии побоялись драки фанатов
Товарищеский матч Дженоа против Кайзерслаутерна был отменен.
Уполномоченный правительства провинции Тренто распорядился запретить контрольный матч между Дженоа и Кайзерслаутерном в связи с "существующей и непосредственной угрозой общественному порядку". Об этом информирует ANSA.
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Причиной запрета стали связи между болельщиками Кайзерслаутерна и Вероны, которые исторически являются ожесточенными соперниками Дженоа. Решение было принято после учета информации, полученной в ходе Технического координационного совещания полиции и Провинциального комитета по общественному порядку и безопасности.
Дженоа передала список товарищеских матчей, запланированных на тренировочной базе в Моэне, местным органам общественной безопасности Трентино в июне. Боссы "россоблу" удивлены принятым в последнюю минуту решением и работают над организацией товарищеского матча с другим соперником.
Напомним, что Кайзерслаутерн является четырехкратным чемпионом Германии. Последнее чемпионство 1998 года под руководством Отто Рехагеля команда добыла при уникальных обстоятельствах – сразу после повышения в классе. Этот случай первый и на данный момент единственный в истории немецкого футбола.
В прошлом сезоне Кайзерслаутерн занял седьмое место во второй Бундеслиге.
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