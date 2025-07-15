Эспаньол на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с наставником команды Маноло Гонсалесом.

Культовый клуб Ла Лиги сменил владельца – он станет партнером представителя АПЛ

Сообщается, что 45-летний специалист подписал соглашение до конца сезона 2026/27 – при условии, что команда останется в Ла Лиге. Срок предыдущего контракта специалиста истекал летом 2026 года.

В сезоне 2024/2025 команда заняла 14-е место в чемпионате Испании, набрав 42 очка. Под руководством Гонсалеса во всех турнирах Эспаньол одержал 18 побед, сыграл вничью 18 матчей и потерпел 20 поражений.

В апреле Гонсалес был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге. Он работал в системе клуба с 2023 года, а в 2024 году возглавил основную команду.