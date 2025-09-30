Валенсия подала в суд на создателей фильма о Винисиусе Жуниоре. В ленте затронуты события 2023 года, когда во время гостевого матча против Валенсии в Ла Лиге бразилец подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов трибуна Местальи скандирует "tonto" ("дурак") в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово "mono" ("обезьяна").

Как информирует AS, Валенсия подала иск к Netflix и продюсерской компании Conspiraçao Filmes. Клуб намерен добиться финансовой компенсации за посягательство на честь. Кроме того, Валенсия требует изменить "подтасованные" и "фальшивые" субтитры к некоторым фрагментам фильма, а также включить в ленту информацию о рассмотрении дела судом.

Отмечается, что Валенсия ранее запрашивала у Netflix исправления в письменной форме, но платформа проигнорировала письмо клуба, в связи с чем было принято решение обратиться в суд.

