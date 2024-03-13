В среду, 13 марта, Мель официально заступил на пост главного тренера Альмерии. Он сменил Гаиску Гаритано, который согласился досрочно расторгнуть контракт. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Мель подписал контракт до конца сезона. Он будет руководить "красно-белыми" в 10 матчах чемпионата Испании, которые осталось сыграть. Предыдущим местом работы Пепе был греческий ОФИ. Во главе этой команды испанский специалист провёл всего лишь 12 матчей. В них она потерпела 8 поражений, добыла 3 ничьи и всего лишь одну победу.

Мель известен своей работой в таких клубах, как Мурсия, Тенерифе, Хетафе, Алавес, Райо Вальекано, Бетис, Депортиво, Лас-Пальмас и Малага. Он уже работал в Альмерии – с июня 2004 по ноябрь 2006 года.

После 28 туров чемпионата Испании Альмерия безнадёжно замыкает турнирную таблицу. В активе команды всего лишь 10 очков, она ни разу не победила в этом чемпионате. Как отмечает Marca, целью Меля на конец сезона станет добыть первую победу. Ранее Альмерию в этом сезоне тренировали Висенте Морено и Гаиска Гаритано.

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