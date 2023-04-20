22 апреля в мире отмечают День Земли. Интер Майами, за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов, решил присоединиться к празднованию и напомнить людям о проблеме загрязнения океана.

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Американский клуб выпустил специальную футболку в соавторстве с Adidas, а также провел фотосессию с девушкой на дне океана рядом с акулами.

"Мы привлекли подводного фотографа и профессионального фридайвера для создания реальных изображений с большой акулой-молотом, рифовыми акулами и акулами-няньками, чтобы привлечь внимание к тому, что нам нужен здоровый, свободный от пластика океан с биоразнообразием", – подписано видео в клубных соцсетях.

Напомним, Интер Майами после 7-ми туров идет в турнирной таблице Восточной конференции на двенадцатой строчке, набрав 6 очков. Кривцов принял участие во всех поединках команды, в которых забил 1 гол.

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