– Долго ли длились переговоры, Долго ли вы решались на это предложение?

– Нет, недолго. Сначала мы с президентом поговорили по телефону, потом встретились с ним с глазу на глаз и договорились о деталях за короткий промежуток времени. Мой предыдущий контракт заканчивался через два месяца – летом, я был сконцентрирован на команде и хотел максимально ей помочь и проявить себя. Видимо, клуб это заметил и предложил мне новый контракт – я этому обрадовался.

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– Был ли у вас разговор с главным тренером Александром Шовковским? В общем, с кем советовались по поводу продления контракта?

– Да, у нас был очень хороший разговор, который помог и мне, и клубу принять это решение. Также советовался с женой и с некоторыми партнерами по команде, узнавал их мнение и то, как они видят ситуацию.

О том, как правильно мне поступить, больше спрашивал ребят, которые уже поиграли на высоком уровне. Конечно, они посоветовали остаться, и я тоже этого хотел. Поэтому услышал мнение и футболистов, и президента, и главного тренера – для меня это было очень важно", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что 16 апреля Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Полузащитник останется в команде как минимум до лета 2027 года.

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