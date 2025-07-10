Руководство Брентфорда обратилось к Ангелосу Постекоглу после того, как стало известно, что Томас Франк уходит в Тоттенхэм. Об этом информирует The Athletic. Фактически оба специалиста могли бы поменяться местами работы.

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В конце прошлого месяца после нескольких недель спекуляций Брентфорд подтвердил назначение Кита Эндрюса, бывшего тренера клуба по стандартным положениям. Однако сообщается, что "пчелы" обратились к Постекоглу сразу после его ухода из Тоттенхэма.

Спортивный директор "красно-белых" Фил Джайлз обсуждал работу с Постекоглу, хотя формального собеседования на эту должность австралиец не проходил. В конце концов Джайлз выбрал Эндрюса.

"Нанимать незнакомого тренера из клуба, где условия могут быть другими, или, возможно, люди вокруг него способствовали его успеху, намного рискованнее. На самом деле, это назначение достаточно малорисковое, потому что я знаю, насколько хорош Кит", – отмечал директор.

Напомним, что Постекоглу выиграл со "шпорами" Лигу Европы.

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