Форварду Брентфорда Айвену Тоуни вменяется игра на тотализаторе, а именно – ставки на исходы матчей. В середине ноября FA обвинила Тоуни в 232 ставках на различные матчи, а несколько дней назад увеличила количество обвинений еще на 30.

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Как информирует Sky Sports, Брентфорд приступил к поискам потенциальной замены Тоуни. Клуб считает, что форвард может получить длительную дисквалификацию. В то же время футбольный директор клуба Фил Джайлз и технический директор Ли Дайкс понимают, что будут ограничены в этих обстоятельствах.

Клубу нужен игрок с опытом работы в Премьер-лиге, который потенциально может сразу взяться за дело и забивать голы, чтобы Брентфорд мог хотя бы сохранить прописку в АПЛ. Директоры не знают, на какой срок Тоуни получит дисквалификацию, поэтому им будет сложно найти футболиста на замену на короткий период.

Отмечается, что ранее Брентфорд предпринимал попытки подписать форварда Шахтёра Михаила Мудрика, но в новых реалиях сделать этот трансфер было бы очень тяжело.

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