Уле Гуннар Сульшер, Ронни Дейла и Дино Топмеллер входят в шорт-лист бельгийского гранда, сообщает инсайдер Саша Тавольери.

Тренер Яремчука объяснил отсутствие украинца в заявке Брюгге

Месяц назад Брюгге уволил Скотта Паркера, который вылетел из 1/8 финала ЛЧ и не смог исправить провал в чемпионате. До конца сезона команду доведет Рик Де Мил, а летом назначат нового главного тренера. Дейла имеет контракт со Стандардом, зато двое других кандидатов свободны. Сульшер полтора года сидит без работы после болезненного увольнения из МЮ, а Топмеллер был вынужден покинуть Баварию вместе с другими членами штаба Юлиана Нагельсманна.

Напомним, Брюгге имел серию из трех титулов чемпиона Бельгии подряд, однако сейчас мечтает только о попадании в еврокубки. В составе "черно-синих" страдает и украинский форвард Роман Яремчук – жалкие 2 гола за 25 матчей сезона.

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