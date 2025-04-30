Агент Томаса Мюллера Кристиан Ромберг заявил, что его клиент пока не принял решение, где продолжит карьеру. Руководство Баварии отказалось продлевать контракт с 35-летним ветераном, который выиграл с клубом все трофеи, а также становился чемпионом мира в составе сборной Германии – летом он покинет клуб.

Легенда сборной Франции опозорился хуже Тотти – он принял предложение сыграть на России

На Мюллера вышел главный тренер московского Динамо Марцел Личка и попытался переманить его в столицу страны-оккупанта. "Пока не стоит рассказывать о будущем Томаса и его новой команде. Динамо Москва? Даже не хочется говорить об этом", – заявил агент Мюллера в комментарии болотным СМИ.

Не будучи основным игроком, Томас провел в Бундеслиге 27 поединков, в которых забил один гол. Еще трижды форвард отличился в этом сезоне ЛЧ.

Байер не позволил Баварии досрочно забрать Салатницу, Айнтрахт уничтожил РБ Лейпциг, Боруссия Д в шаге от Лиги чемпионов