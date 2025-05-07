"Пчелам" пришлось прервать серию своих подготовок к матчу против Лас-Пальмас. Утром, 7 мая, команда не смогла провести тренировку.

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Как сообщает AS, грабители украли экипировку игроков – бутсы, перчатки, щитки. Это не первый подобный случай. Футболисты Райо Вальекано обратились к президенту Раулю Мартину Пресе с просьбой найти решение. После встречи с ним было принято решение усилить меры безопасности.

Райо Вальекано борется за попадание в еврокубки. Сейчас "пчелы" находятся на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 44 баллами. В пятницу, 9 мая, мадридцы сыграют с Лас-Пальмасом.

Напомним, фанаты Райо Вальекано в 2019 году во время матча с Альбасете выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя нападающего «нацистом» за его проукраинскую позицию.

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