За день до старта сезона в Австрии руководство действующего чемпиона Зальцбурга отстранило от работы главного тренера Маттиаса Яйссле. Об этом говорится в клубном заявлении на официальном сайте.

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За два дня до старта сезона Яйссле заявил о желании перейти в Аль-Ахли – переговоры тренера с саудовским клубом находятся в завершающей стадии.

"Мы уверены в том, что тренер, который занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен продолжать работу с командой", – отметил генеральный директор Зальцбурга Штефан Райтер.

Яйссле тренировал Зальцбург с 2021 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Австрии и один раз – Кубок страны. Первый матч нового сезона Зальцбург сыграет в субботу, 29 июля, с Альтахом.

Летом состав Аль-Ахли пополнился Эдуаром Менди, Роберто Фирмино и Риядом Марезом.

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