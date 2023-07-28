Участник ЛЧ отстранил главного тренера за день до старта сезона – он хочет возглавить суперзвезд
Зальцбург отстранил главного тренера Маттиаса Яйссле из-за переговоров с саудовским Аль-Ахли.
За день до старта сезона в Австрии руководство действующего чемпиона Зальцбурга отстранило от работы главного тренера Маттиаса Яйссле. Об этом говорится в клубном заявлении на официальном сайте.
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За два дня до старта сезона Яйссле заявил о желании перейти в Аль-Ахли – переговоры тренера с саудовским клубом находятся в завершающей стадии.
"Мы уверены в том, что тренер, который занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен продолжать работу с командой", – отметил генеральный директор Зальцбурга Штефан Райтер.
Яйссле тренировал Зальцбург с 2021 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Австрии и один раз – Кубок страны. Первый матч нового сезона Зальцбург сыграет в субботу, 29 июля, с Альтахом.
Летом состав Аль-Ахли пополнился Эдуаром Менди, Роберто Фирмино и Риядом Марезом.
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