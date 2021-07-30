Команда из села на Западе Украины решила улучшить инфраструктуру собственного стадиона с помощью европейских средств.

Футбольный клуб Угорники из одноименного села в Ивано-Франковской области подал заявку на участие в программе Британского Совета (British Counsil) "Активные граждане", сообщает официальный сайт организации.

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Клуб хочет создать качественные условия для проведения тренировок и организации матчей среди молодежи 16-19 лет. Для этого руководство просит 43 262 гривны, которые пойдут на установку освещения на стадионе, монтаж четырех камер и обустройство скамейки запасных.

Сейчас на сайте Британского Совета проходит голосование. Поддержать проект Угорников можно до 1 августа по ссылке.

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