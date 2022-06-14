Бордо следующий сезон проведет в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.

"Мечтаю играть в Англии": Игнатенко признался, хочет ли выступать за Бордо после вылета в низший дивизион

Решение было принято французским футбольным финансовым органом DNCG после встречи с владельцем клуба Жераром Лопесом. После изучения финансовой ситуации в бюджете "жирондинцев" была обнаружена "дыра" в размере около 40 млн евро.

Отмечается, что Бордо может подать апелляцию в течение 7 дней и будет иметь еще две недели после этого, чтобы представить свою ситуацию на очередном слушании в DNCG.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда заняла в турнирной таблице последнюю, 20-ю строчку, и вылетела в Лигу 2.

К слову, во второй половине сезона за Бордо выступал украинец Даниил Игнатенко, сумевший закрепиться в основе – в 11 матчах он записал в свой актив 3 ассиста. Его контракт с французами действует до 30 июня 2022 года. Сообщалось, что "жирондинцы" хотели продолжить сотрудничество с 25-летним украинцем, однако захочет ли представитель сборной Украины прозябать в третьем дивизионе, пока неизвестно.

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