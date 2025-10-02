Наставник Лесного Александр Рябоконь, который ранее тренировал Десну, рассказал о ситуации в клубе Второй лиги.

– Александр Дмитриевич, говорят, что у клуба Лесное финансовые проблемы, правда ли это?

– К сожалению, да, правда. Есть финансовые проблемы, есть немаленькие задолженности по заработной плате игрокам, но мы все вместе решили, что первый круг точно доиграем.

Локомотив переиграл дубль Левого Берега и поднялся в топ-3 одной из групп Второй лиги

– На игру против Куликов-Белки команда поедет?

– Потренируемся, а потом, надеюсь, таки поедем во Львов. Позже что-то будем решать: и тренерский штаб, и игроки, и руководство. Будем думать, как жить дальше...

– Относительно задолженности. Должны руководители ФК Лесное только игрокам или и вам и вашим ассистентам по тренерскому штабу.

– И мне, и игрокам, и ассистентам. Мы же одна команда.

– За какой срок времени вам должны: месяц – два?

– Задолженность не маленькая. Вообще не хотелось бы на эту тему разговаривать. Осточертели мне эти разговоры ....

– Понимаю. А какой микроклимат в команде, учитывая такие вот новости? Вроде и стартовали в сезоне хорошо и тут такое...

– Согласен, что чемпионат мы начали неплохо. Команда у нас собралась хорошая, ребята показывают удачную игру, достигаем результатов и будет очень обидно, если такую команду потеряем.

– Так как с микроклиматом?

– Да какой... От игры к игре будем работать, повторюсь, первый круг мы доиграем.

– Ваши главные звезды Гармаш и Рыбалка остаются в команде, учитывая, что пока выступать надо даром?

– Это наши лидеры и от многого, что зависит. Пока работают с нами, работают на уровне.

– Не саботируют и не бойкотируют бывшие звезды Динамо?

– О бойкоте речь не идет, Гармаш и Рыбалка с нами, сообщил Александр Рябоконь в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, что Лесное также пробилось в 1/8 финала Кубка Украины, где должно сыграть против Чернигова 28 октября.

