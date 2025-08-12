Комо на своем официальном сайте объявил о подписании Альваро Мораты. Испанец был арендован у Милана с обязательством выкупа. По информации журналиста Маттео Моретто, сумма полноценного трансфера составит 10 миллионов евро.

Мората жестко раскритиковал Галатасарай перед трансфером в команду Фабрегаса

Прошлый сезон испанский футболист провел в Галатасарае на правах аренды. Он оказался разочарован турецким опытом – Мората пожаловался, что стамбульский клуб не заплатил ему часть зарплаты, около 600 тысяч евро.

Мората выигрывал чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.

