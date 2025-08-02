Рома официально объявила о переходе центрального защитника Даниэле Гиларди. 22-летний оборонец перебрался в римский клуб из Вероны, за которую провел 24 матча в Серии А в сезоне 2024/25.

Рома определилась с игроком-фаворитом в случае ухода Довбика

Гиларди является воспитанником академии Фиорентины, а на профессиональном уровне также выступал за Мантову, Сампдорию и Верону. В 2023 году он участвовал в молодежном чемпионате мира U-20, где Италия дошла до финала, а недавно представлял сборную на Евро U-21 в Словакии.

Гиларди подписал долгосрочный контракт с Ромой, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик – соглашение рассчитано до 2030 года. В новой команде он будет играть под 87-м номером.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно