Рома сделала новое предложение за звезду Палмейраса Ричарда Риоса – колумбиец уже согласовал личные условия, клуб ждет ответ до четверга. Рома подняла свое предложение до 27 миллионов евро плюс еще 3 миллиона бонусами.

Манчестер Юнайтед хочет перехватить у Ромы "идеального" полузащитника

Как сообщает GOAL, эта сумма почти полностью соответствует запросу бразильского клуба. Клуб из Серии А уже согласовал личные условия с 24-летним игроком и ждет ответа Палмейраса до вечера четверга. У Ромы появилась уверенность в победе в трансферной гонке, несмотря на заинтересованность со стороны Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптона, Ноттингем Фореста, Интера и Бенфики.

Риос стал одним из самых горячих имен на рынке после удачных выступлений за Палмейрас в Клубном чемпионате мира-2025 и бразильской Серии A. Его контракт предусматривает клаусулу в 100 миллионов евро, однако Палмейрас готов отпустить игрока за значительно более низкую сумму.

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