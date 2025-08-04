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Защитник Ромы Сауд Абдулхамид перешел в Ланс на правах аренды.
Как сообщает официальный сайт Ланса, Рома отправила правого защитника Сауда Абдулхамида в аренду во французский клуб. Соглашение включает опцию выкупа, которая составляет 3 миллиона евро. Также Рома будет иметь возможность право обратного выкупа.
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26-летнего футболиста уже представили в новом клубе – видео-анонс было выполнено в стиле мультсериала Симпсоны.
Абдулхамид присоединился к Роме, за которую играет украинец Артем Довбик, лишь год назад из Аль-Хиляля за 2,5 миллиона евро, однако закрепиться в основе не сумел. За полный сезон он сыграл лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
По информации французской прессы, Рома, также вела переговоры с Тулузой, но трансфер сорвался из-за ограничений на количество игроков вне ЕС в заявке. Абдулхамид вошел в историю как первый игрок из Саудовской Аравии, который когда-либо выступал в Серии А.
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