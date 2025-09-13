– Если бы перед стартом сезона вам сказали, что после первых 5 туров Кудривка будет иметь 7 очков – вы бы приняли это?

– Когда ваши коллеги брали интервью перед игрой первого тура с Александрией, то я тогда еще ответил на этот вопрос, я тогда еще сказал, что верю в свою команду. Если после победы над Ворсклой в стыковых матчах я ставил задачу адаптироваться, сохранить прописку, то перед первым туром я, общаясь с командой, сказал, что нас устроит только максимальный результат в каждой игре.

На сегодня те зачетные баллы, которые имеет команда – она заслуживает их. Думаю, в дальнейшем она будет прогрессировать. Я считаю, что то количество очков, которое есть сегодня – на это количество очков заслуживает команда.

– Помню ваше давнее интервью, возможно, где-то не дословно, когда вы говорили об амбициях Кудривки выйти в еврокубки. Вы остаетесь с этой амбицией, или уже пришло понимание, что немножко еще нужно подождать?

– Я не считаю, что нужно чего-то ждать. Когда команда ставит перед собой максимальные задачи, она стремится к ним и она обязательно их достигнет – в этом сезоне или следующем.

Эти планы остались, эти планы есть, и я уверен, что мы обязательно достигнем и по уровню игры, и в турнирной таблице займем то место, которое дает нам право играть в еврокубках, – сказал Солодаренко для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас Кудривка занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 7 набранных баллов после пяти туров.

